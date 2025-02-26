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20:25, 26 февраля 2025Мир

Трамп отказался давать Украине значительные гарантии безопасности

Трамп: США не будут предоставлять Украине значительных гарантий безопасности
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе», — отметил американский лидер.

Свою позицию он объяснил тем, что Европа является географическим соседом Украины. При этом Трамп заверил, что США намерены «позаботиться о том, чтобы все прошло хорошо».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам урегулирования украинского конфликта необходимо достичь не перемирия, а «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».

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