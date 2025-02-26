Трансгендерной модели запретили выступить с лекцией в Москве

Трансгендерной модели Наталье Максимовой запретили выступить с лекцией в Москве

Трансгендерной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модели Наталье Максимовой запретили выступить с лекцией в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

50-летней экс-ассистентка Ренаты Литвиновой должна была провести мероприятие «Ароматы в кино» в отеле Marco Polo, который расположен на Патриарших прудах. Однако лекции и парфюмерная дегустации отменились в связи с «форс-мажорными обстоятельствами» и перенеслись на неопределенный срок.

Сама Максимова никак не прокомментировала отмену мероприятия.

В октябре 2022 года Рената Литвинова решила подать в суд на Наталью Максимову.