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16:41, 26 февраля 2025Ценности

Трансгендерной модели запретили выступить с лекцией в Москве

Трансгендерной модели Наталье Максимовой запретили выступить с лекцией в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Трансгендерной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) модели Наталье Максимовой запретили выступить с лекцией в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

50-летней экс-ассистентка Ренаты Литвиновой должна была провести мероприятие «Ароматы в кино» в отеле Marco Polo, который расположен на Патриарших прудах. Однако лекции и парфюмерная дегустации отменились в связи с «форс-мажорными обстоятельствами» и перенеслись на неопределенный срок.

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Сама Максимова никак не прокомментировала отмену мероприятия.

В октябре 2022 года Рената Литвинова решила подать в суд на Наталью Максимову.

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