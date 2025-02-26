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23:35, 26 февраля 2025Силовые структуры

Трех россиян задержали за попытку поджечь вышку сотовой связи

В Калининграде задержали 3 человек, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали трех граждан России, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи по заданию неустановленного лица с Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые, действуя по заданию неустановленного лица в интересах Украины, намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции сотовой связи», — сообщили в УФСБ.

Отмечается, что деятельность подозреваемых была пресечена. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в России введут уголовное наказание за сокрытие информации о гражданах, которые планируют или совершают диверсию.

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