В России начнут наказывать за сокрытие информации о диверсантах

В Госдуме поддержали проект о наказании до года за несообщение о диверсантах

В России введут уголовное наказание за сокрытие информации о гражданах, которые планируют или совершают диверсию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект с поправками в статью 205.6 УК РФ. Норма подразумевает наказание в виде принудительных работ или лишением свободы сроком до года, штрафа до 100 тысяч рублей.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, участвовавший в подготовке документа, напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за несообщение о подготовке террористических преступлений. С принятием поправок государство повысит в условиях проведения СВО безопасность на объектах ТЭК и транспортной инфраструктуры от диверсий, считает депутат.

Он указал на важность своевременного оповещения правоохранительных органов о планируемых преступлениях, подрывающих обороноспособность страны. В этой связи восполнение правового пробела позволит выявлять случаи, когда граждан склоняют покрывать диверсантов.

Вместе с тем к статье 205.6 УК РФ имеется примечание об освобождение от уголовной ответственности гражданина за несообщение о причастности к преступлению супруга или близкого родственника.

Ранее 24 февраля сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому гражданин, работающий на оборонном предприятии, может заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой.