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14:17, 26 февраля 2025Путешествия

Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

Туристы заблудились в пещерном городе Мангуп-Кале в Крыму и были спасены
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Туристы с ребенком заблудились в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма и были спасены. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Инцидент произошел во вторник вечером, 25 февраля. Три человека, среди которых был один несовершеннолетний, из-за темноты сбились с тропы неподалеку от церкви Святого Георгия.

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На поиски людей отправились спасатели. «В результате заблудившиеся были найдены в районе верховья балки Гамам-Дере», — говорится в сообщении.

В медицинской помощи россияне не нуждались, сотрудники МЧС сопроводили их к личному автомобилю в селе Ходжа-Сала.

Ранее британский турист заблудился на острове Лансароте в Испании и не выжил. Предполагается, что путешественник отправился в пеший поход на юге курорта Европы и пропал.

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