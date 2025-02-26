Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

Туристы заблудились в пещерном городе Мангуп-Кале в Крыму и были спасены

Туристы с ребенком заблудились в районе пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма и были спасены. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Инцидент произошел во вторник вечером, 25 февраля. Три человека, среди которых был один несовершеннолетний, из-за темноты сбились с тропы неподалеку от церкви Святого Георгия.

На поиски людей отправились спасатели. «В результате заблудившиеся были найдены в районе верховья балки Гамам-Дере», — говорится в сообщении.

В медицинской помощи россияне не нуждались, сотрудники МЧС сопроводили их к личному автомобилю в селе Ходжа-Сала.

Ранее британский турист заблудился на острове Лансароте в Испании и не выжил. Предполагается, что путешественник отправился в пеший поход на юге курорта Европы и пропал.