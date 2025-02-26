Продюсер Бардаш рассказал об изменившемся настроении украинцев к Киеву

Переехавший в Россию продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш рассказал, что на Украине изменилось отношение жителей к действующей власти. Об этом пишет «Царьград».

В частности, он поведал историю некоего «известного» соотечественника, которых был фанатом Украины.Все изменилось после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) его схватили и направили на передовую. Мужчине удалось сбежать по пути на фронт. Позднее тот признался, что отныне желает Украине полного поражения. «То есть у людей, которые были всем сердцем, всей душой за Украину, пелена спала», — отметил Бардаш.

В 2024 году Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Бардашу обвинения в нарушении четырех статей Уголовного кодекса страны. Продюсер подозревается в публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.