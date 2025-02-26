Ущерб Минобороны России при выполнении гособоронзаказа оценили в 300 миллионов рублей

СК обвинил в злоупотреблении руководителей «Комплитстрой Групп» и «Атенон»

Военные следователи предъявили обвинение руководителям компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон», которые причинили ущерб Минобороны России при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Суд избрал им меру пресечения : Масленникову в виде домашнего ареста, Евдокимову — запрета определенных действий, Архипов остался под подпиской о невыезде.

По данным СК, Минобороны России заключило госконтракты на общую стоимость 900 миллионов рублей по строительству военных объектов в Калининградской области. «Комплитстрой Групп» и «Атенон» были привлечены в качестве субподрядчиков. Их руководители с 2023 по 2024 год израсходовали полученные из бюджета 300 миллионов рублей не по назначению.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали заместителя руководителя, главного бухгалтера и гендиректора оборонного ФГУП «СКТБ "Технолог"», занимающегося производством лекарств, по подозрению в особо крупном мошенничестве.