Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:08, 26 февраля 2025Силовые структуры

Ущерб Минобороны России при выполнении гособоронзаказа оценили в 300 миллионов рублей

СК обвинил в злоупотреблении руководителей «Комплитстрой Групп» и «Атенон»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Военные следователи предъявили обвинение руководителям компаний «Комплитстрой Групп» и «Атенон», которые причинили ущерб Минобороны России при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Суд избрал им меру пресечения : Масленникову в виде домашнего ареста, Евдокимову — запрета определенных действий, Архипов остался под подпиской о невыезде.

По данным СК, Минобороны России заключило госконтракты на общую стоимость 900 миллионов рублей по строительству военных объектов в Калининградской области. «Комплитстрой Групп» и «Атенон» были привлечены в качестве субподрядчиков. Их руководители с 2023 по 2024 год израсходовали полученные из бюджета 300 миллионов рублей не по назначению.

Ранее 26 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали заместителя руководителя, главного бухгалтера и гендиректора оборонного ФГУП «СКТБ "Технолог"», занимающегося производством лекарств, по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Налоговые поступления в российский бюджет резко выросли

      Названа численность гарнизона ВСУ в Судже

      Трампа раскритиковали за новый фронт торговой войны с Китаем

      Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Курской области

      Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

      Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

      На Украине рассказали о подготовке к визиту Зеленского в США

      Минобороны России заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

      Россияне назвали самый романтичный жест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше