Руководство военного производства лекарств в России уличили в мошенничестве

В Петербурге задержали руководство оборонного ФГУП по производству лекарств

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали заместителя руководителя, главного бухгалтера и гендиректора ФГУП «СКТБ "Технолог"», занимающегося производством лекарств, по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным экономической полиции, криминальная схема связана с завышением цен на приобретаемые товары с целью хищения. Ущерб оценивается в 16 миллионов рублей.

«Технолог» — подведомственное предприятие Министерства науки и высшего образования и включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

У задержанных проведены обыски.

27 января сообщалось о завершении расследования уголовного дела о хищениях при строительстве военных объектов по гособоронзаказу, в котором обвиняются девять участников преступного сообщества из числа должностных лиц подрядной организации.