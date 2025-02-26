Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 26 февраля 2025Силовые структуры

Руководство военного производства лекарств в России уличили в мошенничестве

В Петербурге задержали руководство оборонного ФГУП по производству лекарств
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД задержали заместителя руководителя, главного бухгалтера и гендиректора ФГУП «СКТБ "Технолог"», занимающегося производством лекарств, по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным экономической полиции, криминальная схема связана с завышением цен на приобретаемые товары с целью хищения. Ущерб оценивается в 16 миллионов рублей.

«Технолог» — подведомственное предприятие Министерства науки и высшего образования и включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

У задержанных проведены обыски.

27 января сообщалось о завершении расследования уголовного дела о хищениях при строительстве военных объектов по гособоронзаказу, в котором обвиняются девять участников преступного сообщества из числа должностных лиц подрядной организации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подверглась одной из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      В Петербурге неизвестные выбросили из автомобиля двух мужчин

      «Ростех» модернизировал «Оберег»

      В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше