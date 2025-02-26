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11:17, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Гагаузии обвинили власти Молдавии в использовании методов из девяностых

Замглавы Гагаузии Петров: За приказом об аресте стоял премьер Молдавии Речан
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Виктор Петров

Виктор Петров. Кадр: Петров Виктор Николаевич / YouTube

За приказом об аресте в аэропорту Кишинева заместителя главы Гагаузии Виктора Петрова стоял премьер-министр Молдавии Дорин Речан. В использовании методов из девяностых власти республики Петров обвинил в видеообращении, которое публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В ходе разговора с сотрудниками [правоохранительных органов] было выявлено, что это личный заказ господина премьер-министра Речана. Господин Речан, эти методы, которые вы, наверное, взяли из девяностых, не работают», — заявил замглавы региона.

Он призвал власти Молдавии отказаться от давления на Гагаузию и перейти к нормализации политического диалога с регионом.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала президента США Дональда Трампа отказать властям Молдавии в финансовой помощи. Политик обвинила президента республики Майю Санду и правящую партию в узурпации государственных институтов и установлении диктаторского режима.

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