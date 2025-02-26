В Госдуме рассказали о «динамящих» родственников бойцов СВО чиновниках

Депутат ГД Иванов: Близкие бойцов СВО не могут получить выплаты из-за прописки

Близкие участников специальной военной операции (СВО) не могут получить выплаты из-за прописки. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Парламентарий описал ставшую, по его словам, типичной ситуацию, когда родственникам бойцов отказывают в муниципальных выплатах. При этом местные власти ссылаются на то, что солдат был прописан в другом городе, пояснил он.

С просьбой разобраться, «почему их "динамят"», к Иванову обратились в том числе и сами военнослужащие. «Предвижу, что такая путаница будет случаться все чаще», — написал он в этой связи. Решить наметившуюся проблему можно установлением единых правил назначения выплат, уверен депутат. Он пообещал поднять этот вопрос на очередном заседании нижней палаты.

Ранее Иванов описал «бюрократически ад», в который попал отец одного участника СВО. К этому привела ошибка в документах, из-за чего мужчина за почти год так и не смог получить положенных выплат.