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15:47, 19 февраля 2025Россия

Отец участника СВО попал в «бюрократический ад» из-за одной ошибки. Теперь он не может установить сыну памятник

Иванов: Отец бойца ВС РФ месяцы добивается исправления даты смерти сына
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отец участника специальной военной операции (СВО), не вернувшегося из зоны боевых действий, попал в «бюрократический ад» из-за ошибки в документах. Теперь он не может даже установить сыну памятник. О ситуации рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий уточнил, что о смерти военнослужащего из Первоуральска на боевом задании стало известно через два месяца после заключения им контракта с Минобороны. Однако отец бойца узнал из официальных документов, что его сына не стало за две недели до заключения контракта. «При всей очевидной абсурдности опечатки отец павшего бойца долгие месяцы не может добиться ее исправления», — заявил Иванов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опечатка повлекла серьезные последствия

Теперь из-за несовпадения дат мужчина уже почти год не может оформить страховые выплаты, так как де-юре бойца не стало до заключения контракта.

И самое важное, уже личная драма.... Из-за незнания точной даты гибели отец не может установить на кладбище памятник своему любимом сыну, которого всю жизнь воспитывал один, без матери ребенка. Вот так пустяковая опечатка писаря стала причиной серьезной личной трагедии другого человека

Максим Ивановдепутат Госдумы

Парламентарий уточнил, что связался с Министерством обороны России. Оборонное ведомство, как отмечается, возмутилось «медлительностью отдельного ответственного лица» и начало разбирательство. Иванов добавил, что все необходимые бумаги оформляются. Он поблагодарил Минобороны за реакцию и помощь.

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Госдума разобралась в ситуации, когда банк забрал все деньги с карты бойца СВО

В январе Иванов направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной запрос с просьбой проверить обоснованность и законность списания всех средств с зарплатной карты участника СВО в счет погашения долгов.

К депутату обратилась жена военнослужащего из Свердловской области. В начале декабря 2024 года мужчина подписал контракт, но у него остались долги по кредитам. Хотя судебные приставы, согласно закону, прекратили производство, банк в конце декабря списал все средства, поступившие на зарплатную карту бойца, утверждает его жена. В кредитной организации заявили, что могут пересмотреть решение, если военнослужащий придет к ним лично.

Иванов пообещал разобраться, хотя и воздержался от каких-либо оценок. «Посмотрим, как на практике работает недавно принятый федеральный закон о списании долгов участников СВО», — отметил парламентарий.

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