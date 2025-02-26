В Госдуме рассказали о праве ребенка продать квартиру с 14 лет

Депутат Гаврилов заявил о праве детей продать квартиру с 14 лет

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет имеют право продать квартиру. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Так, в соответствии с законодательством, дети в возрасте от 14 лет могут продавать квартиры, но лишь при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки, уточнил он.

Как объяснил Гаврилов, это необходимо для защиты имущественных интересов несовершеннолетнего и предотвращения случаев, когда имущество детей может быть использовано не в их интересах. Депутат добавил, что ребенок обладает правом собственности на доходы, полученные им от работы, стипендии, премий, а также на имущество, переданное ему в дар или полученное по наследству.

Ранее стало известно, что в январе 2025 года россиянам стало сложнее продавать квартиры — средний срок экспозиции на вторичном рынке вырос до 100 дней.