В Госдуме рассказали об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО

В ГД предложили дать взрослым детям право на выплаты за ушедших на СВО родителей

В Госдуме рассказали об отказах в выплатах взрослым детям бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине и предложили дать им право на получение «гробовых» компенсаций за смерть родителей на фронте, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, сегодня единовременные выплаты и страховые компенсации получают несовершеннолетние дети военнослужащих, дети старше 18 лет, если получили инвалидность до совершеннолетия, а также студенты до 23 лет.

Вместе с тем авторы законодательной инициативы обращают внимание на то, что многие взрослые дети остаются единственными наследниками участников СВО, но не могут получить выплаты, так как уже фактически не считаются членами семьи.

Ранее в Госдуме рассказали о «динамящих» родственников бойцов СВО чиновниках — чаще всего из-за отсутствия прописки. Решить проблему предложили установлением единых правил назначения выплат.