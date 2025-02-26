В Госдуме высказались об отмене моратория на смертную казнь

Депутат Миронов призвал отменить мораторий на смертную казнь в России

Мораторий на смертную казнь в России нужно отменить. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, чьи слова приводит «Абзац».

«Моя позиция неизменна: мораторий на применение смертной казни надо отменять, потому что есть преступления, для которых любое иное наказание теряет смысл. Я имею в виду убийство детей, серийные убийства, терроризм и военные преступления против мирных граждан», — сказал парламентарий.

Депутат привел в пример историю ангарского маньяка Михаила Попкова, в жертвах которого числились не менее 80 женщин. В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы, в 2018 году получил второй пожизненный срок.

«Сохранять этому нелюдю жизнь — гуманизм или нечто обратное? Мораторий на смертную казнь — дань либеральной белиберде, которую нам навязывал Запад. К российским реалиям он совершенно не подходит», — пояснил он.

Миронов напомнил, что большинство россиян считают точно также, что подтверждает последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

26 февраля стало известно, что по результатам исследования ВЦИОМ почти половина россиян выступила за возвращение смертной казни. За возвращение исключительной меры наказания высказались 49 процентов респондентов. При этом 26 процентов россиян считают необходимым сохранить существующее положение, при котором формально предусмотренная уголовным законом смертная казнь фактически не применяется.