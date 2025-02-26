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08:54, 26 февраля 2025Россия

Почти половина россиян выступили за возвращение смертной казни

ВЦИОМ: 49 % россиян выступают за возвращение смертной казни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Почти половина россиян выступили за возвращение смертной казни. Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, поступили в редакцию РБК.

За возвращение исключительной меры наказания высказались 49 процентов респондентов. При этом 26 процентов россиян считают необходимым сохранить существующее положение, при котором формально предусмотренная уголовным законом смертная казнь фактически не применяется.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство сторонников смертной казни принадлежат к старшему поколению – 62 процента из них поддерживают возвращение «вышки». Молодые россияне выступают против – 35 процентов из них высказались за сохранение моратория.

Ранее в России выступили за смертную казнь для украинских солдат, причастных к расправам над мирными жителями. Помимо этого, в 2023 году в Госдуме предложили казнить педофилов, а также террористов и их пособников. Конституционный суд инициативу не поддержал.

ЖЗЛ
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