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05:57, 26 февраля 2025Россия

В Индии сообщили о планах премьера Моди приехать в Москву на 9 мая

ТАСС: Премьер Индии Моди может приехать в Москву на парад 9 мая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может приехать в Москву на День Победы. Об этом ТАСС сообщил источник в военных кругах в Нью-Дели.

По словам собеседника агентства, политик готовится к посещению парада на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Визит планируется и с большой вероятностью состоится», — уточнил он.

Кроме того, выяснилось, что Индия может направить расчет своих вооруженных сил для прохождения в парадном строю. Сейчас обсуждаются вопросы логистики.

В январе сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Индию в 2025 году по приглашению Моди. Индийский посол в РФ Винай Кумар отметил, что о сроках визита говорить пока рано, но пообещал, что детали станут известны позже.

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