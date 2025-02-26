Депутат Крыма Цеков: Политическая карьера Зеленского закончится бегством

Политическая карьера Владимира Зеленского закончится его бегством с Украины, считает первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков. На эту тему он высказался в разговоре с РИА Новости.

Политик предположил, что Зеленский может отправиться в Англию, Израиль или Канаду. «Зеленский по указке своих хозяев сделал все что нужно и теперь стал ненужным», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал единственную страну, готовую принять Зеленского в случае побега. Он заявил, что политик сможет укрыться только во Франции, поскольку остальные страны будут против из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.