На Украине назвали готовую принять Зеленского после побега страну

Депутат Дубинский: Только Франция примет Зеленского в случае бегства

Президент Украины Владимир Зеленский сможет сбежать только во Францию. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что только Франция согласится принять украинского лидера, а остальные страны откажутся из-за страха. «Все остальные побоятся портить отношения с [президентом США Дональдом] Трампом и [главой России Владимиром] Путиным», — считает политик.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп растоптал Зеленского словами о его низкой поддержке среди украинцев.