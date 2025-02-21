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12:13, 21 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о растоптавшем Зеленского шаге Трампа

Дубинский: Трамп растоптал Зеленского заявлением о его низком рейтинге
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп растоптал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив о его низкой поддержке среди украинцев. Так высказывание главы Белого дома оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дональд Трамп заявил, что рейтинг Владимира Зеленского на Украине составляет всего четыре процента. Впоследствии украинский президент назвал эти заявления дезинформацией. Он также отметил, что намерен провести опросы в США, Турции, Польше и Британии, чтоб замерить уровень доверия к лидерам этих стран.

«Одним комментарием про рейтинг в четыре процента Трамп растоптал Зеленского. В ответ свора пропагандистов и участники банды, захватившей власть, выложили на стол все карты, все, что у них есть!» — написал депутат.

По его словам, украинские власти запустили «флешмоб» в поддержку Зеленского, участниками которого стали люди, поддерживающие силовую мобилизацию и «утилизацию» украинцев. Дубинский добавил, что всего нашлось 40 таких людей, среди которых оказались мэры Одессы и Днепра, на которых давят при помощи заведенных в отношении них уголовных дел.

«Комизм истории в том, что все эти рыла и рыльца утверждают, что мы все как один за Зеленского, но выборы нам не нужны. То есть противоречат сами себе. И это выльется в неприкрытое противостояние с властью сразу же, как только повалится фронт», — подчеркнул он.

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