Зеленский захотел померяться рейтингами с Трампом и Эрдоганом через опросы

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести опросы в США, Турции, Польше и Британии, чтоб замерить уровень доверия к лидерам этих стран. Его слова передает «Страна.ua».

Он заявил, что готов организовать соцопросы в ближайшие две недели, чтобы потом опубликовать результаты. По его словам, будет показан уровень доверия к нему украинцев, американцев к президенту США Дональду Трампу, польских граждан к их премьер-министру Дональду Туску, жителей Великобритании к премьер-министру страны Киру Стармеру и турков к президенту Турции Реджепу Эрдогану. По словам Зеленского, он обязательно опубликует эти цифры, «чтобы разорвать дезинформационный круг вокруг Трампа».

Ранее Трамп заявил, что действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Президент США подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только российское желание, оно исходит и от других стран.

