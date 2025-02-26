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12:53, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Минске ратифицировали договор по созданию Россией военных объектов в Белоруссии

В Минске ратифицировали договор, позволяющий РФ создавать военные объекты
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий создавать российские военные объекты в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Документ также предусматривает, что «в целях предотвращения и отражения актов агрессии» в отношении республики на ее территории могут создаваться военные объекты Российской Федерации, а также размещаться ее воинские формирования. Агентство сообщает, что законопроект о ратификации договора, принятый нижней палатой белорусского парламента, должен еще быть одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии. После этого документ будет направлен на подпись президенту.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил Запад в подготовке Польши и Прибалтики к прокси-войне с Россией. Он добавил, что сегодня уровень напряженности в международных отношениях достиг уровня, который существовал накануне Второй мировой войны.

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