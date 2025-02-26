Орнитолог Мишин: В Москве стало больше дятлов и экзотических уток

В Москве стало больше дятлов и экзотических уток-мандаринок Чонги, рассказал РИА Новости орнитолог Вадим Мишин.

Он отметил, что в столице стало больше дятлов вида желна и большой пестрый дятел.

Все больше птиц в московском регионе пользуются подкормкой, которую приносит человек. По словам орнитолога, в городе начали «образовывать стихийные кормовые зоны». Он перечислил виды, которым помогает человек. Среди водоплавающих это, прежде всего, кряквы, серые утки и огари, а также утки-мандаринки. Среди певчих птиц — синицы (большая синица, лазоревка, московка, пухляк и гаичка).

Мишин отметил, что видам птиц, которые зимуют в Москве, в этом году намного проще и легче ее пережить из-за аномального тепла. Пернатым не нужно тратить много энергии на собственный обогрев, им нужно меньше корма.

Ранее в Москве впервые обнаружили белку-летягу. Животное обитает на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Оно было занесено в Красную книгу Москвы, что технически было связано с присоединением к столице территорий Новой Москвы.