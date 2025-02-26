Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 26 февраля 2025Экономика

В Москве стало больше дятлов

Орнитолог Мишин: В Москве стало больше дятлов и экзотических уток
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве стало больше дятлов и экзотических уток-мандаринок Чонги, рассказал РИА Новости орнитолог Вадим Мишин.

Он отметил, что в столице стало больше дятлов вида желна и большой пестрый дятел.

Все больше птиц в московском регионе пользуются подкормкой, которую приносит человек. По словам орнитолога, в городе начали «образовывать стихийные кормовые зоны». Он перечислил виды, которым помогает человек. Среди водоплавающих это, прежде всего, кряквы, серые утки и огари, а также утки-мандаринки. Среди певчих птиц — синицы (большая синица, лазоревка, московка, пухляк и гаичка).

Мишин отметил, что видам птиц, которые зимуют в Москве, в этом году намного проще и легче ее пережить из-за аномального тепла. Пернатым не нужно тратить много энергии на собственный обогрев, им нужно меньше корма.

Ранее в Москве впервые обнаружили белку-летягу. Животное обитает на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Оно было занесено в Красную книгу Москвы, что технически было связано с присоединением к столице территорий Новой Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны захотели направить войска на Украину

      В России одобрили ужесточение наказание за уничтожение имущества из-за ненависти

      Назван главный замысел армии России по окружению ВСУ в Курской области

      В Гагаузии обвинили власти Молдавии в использовании методов из девяностых

      Россиянин лишился тура в Париж из-за опасного вируса и решил засудить туроператора

      Алаудинов высказался о положении ВСУ в Курской области фразой «трещат по швам»

      В российском городе десятимесячный ребенок отравился снюсом

      Фургон повис на проводах у дороги и озадачил полицейских

      Бывшего главу российского города осудили за покушение на мошенничество

      Резкие скачки температуры в Москве объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше