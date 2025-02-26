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03:32, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Раде объяснили слова Зеленского о готовности уйти в отставку

Депутат Дубинский: Заявление Зеленского о готовности уйти в отставку — пиар-ход
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sven Hoppe / Pool / Reuters

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти в отставку ради мира — всего лишь пиар-ход. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что заявление украинского лидера было сделано на фоне критики в его адрес со стороны американского президента Дональда Трампа. «Таким образом, создается контр-картинка заявления Трампа о том, что Зеленский — диктатор», — отметил политик.

Он добавил, что Зеленский не стает покидать свой пост, поскольку без него невозможно продолжение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что согласен уйти в отставку, но есть два условия. Первым является мир на Украине, а вторым — членство страны в НАТО.

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