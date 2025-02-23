«Если вам очень нужно, я готов». Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Какие условия он выдвинул?

Зеленский заявил о готовности оставить пост ради мира на Украине или для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку. Для этого он выдвинул два условия.

В первую очередь политик сообщил, что может оставить пост ради мира в стране. «Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал он.

Вторым условием Зеленский назвал членство Украины в НАТО.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Зеленский раскрыл сроки проведения выборов

Украинский лидер заявил, что не намерен находиться у власти десятилетиями. Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения, уточнил он.

При этом он назвал возможные сроки окончания горячей стадии конфликта на Украине. Цель США состоит в том, чтобы горячая стадия конфликта закончилась в 2025 году, считает Зеленский. Но он заявил, что это может быть «мир через силу».

Зеленский высказался о скором завершении конфликта

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт передала слова президента США Дональда Трампа о заключении сделки по завершению конфликта на Украине «уже на этой неделе». «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту», — рассказала Левитт.

Она добавила, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц «будет работать круглосуточно в эти выходные» для заключения соглашения.

Однако Зеленский считает, что завершить конфликт с гарантиями безопасности для Украины уже на этой неделе невозможно. По его словам, для разрешения конфликта ему нужно провести встречу с президентом США. Вместе с тем украинский лидер действительно верит, что Трамп сможет поспособствовать достижению мира.