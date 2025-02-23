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18:57, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал возможные сроки окончания горячей стадии конфликта на Украине

Зеленский: Цель США — способствовать окончанию конфликта в 2025 году
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Возможные сроки окончания горячей стадии конфликта на Украине назвал президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

По словам политика, цель США состоит в том, чтобы горячая стадия конфликта закончилась в 2025 году. Но он заявил, что это может быть «мир через силу».

При этом Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп пришел не навсегда, поэтому он не сможет гарантировать мир на Украине. По его мнению, нельзя утверждать, что американский лидер может лично не допустить возобновления военных действий после достижения мира. В таком случае не стоит ссылаться на взаимное уважение Трампа и президента России Владимира Путина, добавил он.

Ранее украинский лидер отмечал, что готов уйти в отставку ради мира на Украине.

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