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18:42, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Зеленский: Трамп пришел не навсегда и не сможет гарантировать мир на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Президент США Дональд Трамп пришел не навсегда, поэтому он не сможет гарантировать мир на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНИАН.

«Он [Трамп] не навсегда, а нам нужен мир на много лет», — высказался он о роли Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта.

По словам Владимира Зеленского, нельзя утверждать, что американский лидер может лично не допустить возобновления военных действий после достижения мира. В данном случае не стоит ссылаться на взаимное уважение Дональда Трампа и Владимира Путина, добавил президент Украины.

Ранее действия Владимира Зеленского сравнили с метаниями загнанной в угол крысы. Так описал визиты украинского лидера на Ближний Восток в контексте российско-американских переговоров политолог Дмитрий Суслов.

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