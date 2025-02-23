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17:56, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

Зеленский заявил о готовности оставить пост ради мира на Украине
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Так, политик заявил о готовности уйти в отставку ради мира на Украине. «Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал он.

Кроме того, Зеленский предложить обменять свой пост на членство Украины в НАТО. Он также добавил, что не намерен находиться у власти десятилетиями.

До этого Зеленский заявил о желании создать другое НАТО с границами по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Он также добавил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, так как это является основой любых гарантий.

Ранее бразильский журналист Лукас Лейрос назвал крах режима Зеленского вопросом времени. По словам специалиста, «если он объявит выборы, поражение кажется неизбежным», а оставшись у власти, еще больше снизит свою международную поддержку. «Альтернативно он готовит почву для организации выборов, заранее устраняя возможных кандидатов», — сказал он.

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