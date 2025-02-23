Зеленский назвал сроки проведения выборов на Украине

Зеленский: Выборы на Украине состоятся после отмены военного положения

Президентские выборы на Украине состоятся только после отмены военного положения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует УНИАН на своем YouTube-канале.

«Выборы президента в Украине пройдут после отмены военного положения», — назвал он срок проведения избирательной кампании

Вместе с тем украинский лидер отметил, что готов покинуть пост президента, если это сделает возможным вступление Украины в НАТО. Кроме того, Зеленский добавил, что не намеревается править страной десятилетиями.

Ранее в России отставку Владимира Зеленского назвали вероятной целью давления президента США Дональда Трампа на Украину. Об этом рассказал политолог Дмитрий Суслов, комментируя жесткую риторику американского руководства в отношении украинских властей.