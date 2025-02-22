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07:01, 22 февраля 2025МирЭксклюзив

В России рассказали о цели давления Трампа на Зеленского

Политолог Дмитрий Суслов: Трамп стремится вынудить Зеленского уйти в отставку
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов.

«Программа максимум [Дональда Трампа] заключается в том, чтобы заставить его [Владимира Зеленского] уйти в отставку. И мне кажется, это даже более вероятно», — полагает он.

По мнению эксперта, американский лидер считает Зеленского препятствием для урегулирования конфликта. При этом благодаря его отставке на Украине появится не только легитимный президент, на котором настаивают в России, но и, возможно, более гибкое руководство, готовое к компромиссам.

Вместе с тем интересно, что конституция страны не запрещает главе государства добровольно уходить в отставку в условиях военного времени, добавил Суслов.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа объяснил агрессивную риторику Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. По его словам, в США недовольны отказом украинского лидера проводить выборы.

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