В России объяснили агрессивную риторику Трампа в адрес Зеленского

Депутат Чепа: Позиция Трампа ставит под вопрос политическую карьеру Зеленского

Агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского объясняется нежеланием последнего проводить выборы и рядом неуважительных действий по отношению к новой администрации США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, такая позиция Трампа ставит под вопрос дальнейшую политическую карьеру Зеленского.

«После того, как Зеленский начал разъезжать по западным странам, встречаться с руководителями европейских государств, он почувствовал себя одним из мировых лидеров, великим человеком. Когда в Киев приехал министр финансов США с проверкой, он отказался его принять. И это оскорбление не только для министра, но и в адрес Трампа. А ведь министр финансов должен был разобраться с серьезными нарушениями, которые точно имели место», — сказал политик.

Чепа также напомнил о соглашении по редкоземельным металлам, которое было предложено, в том числе, и самим Зеленским. Позже выяснилось, что это предложение не соответствовало реальным возможностям Украины, что вызвало раздражение у Трампа.

«Это крайне неуважительное отношение, которое Трамп, как специфический человек, не прощает. Так что последствия для Зеленского будут серьезными, не только в виде агрессивной риторики, — считает депутат. — Мы уже слышали заявления Трампа о том, что Зеленский — диктатор, о низком уровне его поддержки. Эти моменты должны дистанцировать украинского президента от политики».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил «не особо успешного некогда комика» в желании извлечь выгоду из предоставленной Киеву помощи.