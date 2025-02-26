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12:24, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о всех выложенных Зеленским козырях

Депутат Рады Дубинский: Зеленский выложил все козыри в ответ на политику Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выложил все свои козыри в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, запись его обращения опубликована на его канале в YouTube.

По его словам, США заставили выложить Зеленского все козыри в виде «фейковых соцопросов», «поддержки массмедиа, спонсируемой Фондом Сороса» и содействия лидеров Европы и Канады. Дубинский считает, что это покажет Трампу, кто будет с Зеленским.

Так нардеп прокомментировал слова президента Украины на пресс-конференции 23 февраля и последующий приезд лидеров Европейского союза (ЕС) в Киев.

Ранее сообщалось, что Украина стала более благосклонно относиться к соглашению по редкоземельным металлам с Вашингтоном. Произошло это после того, как США сняли некоторые из наиболее обременительных условий.

Вот это да!
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