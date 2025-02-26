В Раде заявили о подписании ресурсного соглашения с США под угрозой санкций

Дубинский: Зеленский подпишет ресурсное соглашение с США под угрозой санкций

Президент Украины Владимир Зеленский может так торопиться с подписанием соглашения с США по минеральным ресурсам из-за угрозы наложить санкции на его ближайшее окружение. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, перечислив, кого бы могли коснуться ограничения.

«Кто в списке: (глава офиса президента Украины Андрей) Ермак, Криппа, (бизнесмен Тимур) Миндич, (председатель Нацбанка Украины Андрей) Пышный, (замглавы офиса президента Олег) Татаров, братья (Борис и Сергей) Шефир. У Шефиров заморожены 300 миллионов долларов на личных счетах. Еще около 2 миллиардов долларов — на счетах Миндича, Криппы и Пышного», — уточнил парламентарий.

Ранее сообщалось, что правительство Украины одобрило подписание ресурсной сделки с США. Как рассказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, стороны создадут Инвестиционный фонд восстановления, который станет совместной собственностью и будет управляться властями обеих стран.