Власти Украины согласились на ресурсную сделку с США

Шмыгаль: Правительство Украины одобрило подписание ресурсной сделки с США

Власти Украины согласились на предложенную США ресурсную сделку. Правительство одобрило ее подписание, об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, рассказав подробнее об основных пунктах соглашения, передает ТСН.

По словам премьера, соглашение будет включать условие, по которому Украина и США создадут Инвестиционный фонд восстановления, который станет совместной собственностью и будет управляться властями обеих стран. Также природные ресурсы республики останутся украинскими, они не будут переданы в собственность американской стороне или какому-либо другому государству.

Киев обязуется делать взносы в виде 50 процентов будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. Вашингтон будет делать взносы в виде средств, финансовых инструментов и иных активов, составляющих критическую важность для восстановления Украины.

Деньги, собранные фондом, планируется инвестировать только в проекты восстановления республики. Кроме того, в рамках соглашения определены обязательства Украины для евроинтеграционного процесса.

До этого еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне от лица ЕС предложил Киеву свою сделку по минеральным ресурсам, альтернативную соглашению с американцами. По его словам, европейский вариант будет взаимовыгодным.