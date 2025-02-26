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13:54, 26 февраля 2025Россия

В России назвали вероятную цель удара ВСУ на фоне переговоров России и США

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить по Крымскому мосту на фоне идущих переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

По его мнению, не стоить считать, что ВСУ оставили планы ударов по Крымскому мосту, так как их беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

Дандыкин также выразил мнение, что Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю в частности, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.

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«Переговоры переговорами, но [Владимир] Зеленский сейчас едет в Вашингтон заключать сделку чуть ли не на триллион долларов. Его легитимность Рада продавила, пусть и со второго раза. Переговоры дело долгое. Задачи СВО, озвученные [президентом России] Владимиром Путиным, никто не отменял», — добавил военэксперт.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются попыткам нападения со стороны Украины. В частности, вечером 25 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что более 40 БПЛА двигались на низких высотах в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.

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