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13:30, 26 февраля 2025Экономика

В России предрекли сокращение объемов строительства жилья

Риелтор Апрелев: Объем строительства жилья в России в 2025 году сократится
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Объем строительства жилья в России в 2025 году сократится. Такое будущее рынку недвижимости предрек основатель и почетный член Гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что стоимость проектного финансирования значительно увеличивается, а платежеспособность граждан при этом остается невысокой.

«Если мы попытаемся цены на рынке, который обладает всеми рыночными механизмами, ограничивать, то еще большее количество застройщиков просто перестанет строить в каких-то регионах. Потому что для них даже сейчас прогнозировать доходность будущего жилья крайне сложно, потому что цены растут. (...) Конечно, и без того сейчас будет сокращение количества строящегося жилья. А если цель — сделать жилье доступным — противоречит цели, чтобы строили больше, в этом случае, когда будет ограничена доходность проектов, строить начнут точно меньше», — заключил Апрелев.

Ранее аналитики АКРА пришли к выводу, что существенного падения цен на жилье в России на фоне отмены льготной ипотеки ожидать не стоит.

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