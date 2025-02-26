В России предрекли сокращение объемов строительства жилья

Риелтор Апрелев: Объем строительства жилья в России в 2025 году сократится

Объем строительства жилья в России в 2025 году сократится. Такое будущее рынку недвижимости предрек основатель и почетный член Гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что стоимость проектного финансирования значительно увеличивается, а платежеспособность граждан при этом остается невысокой.

«Если мы попытаемся цены на рынке, который обладает всеми рыночными механизмами, ограничивать, то еще большее количество застройщиков просто перестанет строить в каких-то регионах. Потому что для них даже сейчас прогнозировать доходность будущего жилья крайне сложно, потому что цены растут. (...) Конечно, и без того сейчас будет сокращение количества строящегося жилья. А если цель — сделать жилье доступным — противоречит цели, чтобы строили больше, в этом случае, когда будет ограничена доходность проектов, строить начнут точно меньше», — заключил Апрелев.

Ранее аналитики АКРА пришли к выводу, что существенного падения цен на жилье в России на фоне отмены льготной ипотеки ожидать не стоит.