Вероятность падения цен на жилье в России оценили

АКРА: Существенного падения цен на жилье в России ждать не стоит

Существенного падения цен на жилье в России на фоне отмены льготной ипотеки ждать не стоит. Вероятность их снижения оценили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в исследовании, которое посвящено влиянию сокращения программ ипотеки с господдержкой на девелоперов, пишет агентство РИА Новости.

«Застройщики также не склонны продавать объекты с ощутимым дисконтом, поскольку им удалось создать значительный буфер абсорбции рисков в условиях высокого спроса. Помимо этого, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы приводят к увеличению себестоимости строительства», — объяснили специалисты.

Уточняется, что в таких условиях девелоперы обычно занимают выжидательную позицию и придерживают готовые объекты, особенно те, по которым средства на эскроу-счетах полностью покрывают проектный долг. В рейтинговом агентстве считают, что сильное падение цен на жилье менее вероятно по сравнению с введением новых мер поддержки в сфере ипотечного кредитования.

Ранее в феврале стало известно, что новые квартиры у транспортных узлов Москвы подорожали на 32 процента за три года.

