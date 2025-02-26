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19:47, 26 февраля 2025Экономика

В России приготовились к нехватке денег на строительство нового жилья

Замминистра Стасишин: Средств на эскроу-счетах может не хватить для новых домов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России приготовились к нехватке денег на строительство нового жилья — по оценкам Минстроя, поступающих на эскроу-счета средств может не хватить для запуска и ввода в эксплуатацию новых проектов в 2026 и 2027 годах. Об этом рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин, пишет РИА Новости.

«Чтобы нам обеспечить и запуск новых проектов, и ввод 2026 и 2027 годов, нам не хватит того объема поступлений на счетах эскроу при нынешней динамике», — заявил Стасишин. Замминистра добавил, что ведомство совместно с Минфином, Центробанком и институтом развития аккуратно, но глубоко прорабатывают дополнительные решения в отрасли.

Замглавы Минстроя выразил беспокойство, что в некоторых регионах страны могут возникнуть новостройки с нераспроданными квартирами в 2026-2027 годах. Однако для 2025 года подобных рисков в ведомстве не видят.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о критическом росте цен на стройматериалы в России — по его словам, такие товары подорожали в два раза.

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