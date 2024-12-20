В России заявили о критичном подорожании стройматериалов

Хуснуллин: стройматериалы в России подорожали в два раза

Стройматериалы в России подорожали в два раза. О критическом росте цен заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит РБК.

По словам чиновника, с 2021 года стоимость материалов выросла почти на 64 процента. Государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей, и такие изменения цен приводят к потерям бюджета.

«Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза» — признался Хуснуллин.

Строительство стало объективно дороже, однако сейчас в стране нет механизма, как повлиять на это. По словам вице-премьера, он неоднократно предлагал ввести госрегулирование в этом сегменте, но коллеги его не поддержали.

Цены на стройматериалы обеспечивают 30-70 процентов стоимость строительства. Вторым фактором инфляции в отрасли стал рост зарплат (они занимают долю в 15-50 процентов), а третьем — услуги логистики.

«С одной стороны, я понимаю, что нужно, чтобы рынок работал. Но если рынок нас из года в год начинает на повышенные проценты нагибать, мне это уже не нравится. И это не нравится никому, и самое главное — потребителю, так как за все платит именно он», — отметил Хуснуллин.

Во время заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что с января по ноябрь 2024 года стройматериалы в России подорожали в среднем на 11 процентов — на четыре процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал, что подорожание стройматериалов существенно не повлияет на цены на квартиры в новостройках Москвы. По его словам, из-за подорожания стройматериалов цены на жилье вырастут максимум на два процента.