В России заявили о необходимости «ввести наконец» запрет на ношение никабов

Член СПЧ Кабанов: В России нужно запретить никабы на законодательном уровне

В России необходимо на законодательном уровне запретить ношение никабов. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов в Telegram.

Так он прокомментировал заявление министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова о проблеме никабов как скрывающей лицо человека одежды.

Кабанов отметил, что ношение никаба не является религиозной традицией, а для народов России такие атрибуты нехарактерны. «И надо уже наконец вводить этот [на никабы] запрет на законодательном уровне», — написал он. Член СПЧ напомнил, что такие запреты уже действуют в среднеазиатских государствах. «Хватит заигрывать с серьезной потенциальной угрозой», — заключил он.

Ранее к публичной дискуссии о допустимости никабов подключился глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он заявил об опасности, связанной с подавлением светских законов религиозными. «Как только религиозные законы начинают довлеть над светскими, мы получаем очень плохую историю», — сказал руководитель республики.