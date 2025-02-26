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10:33, 26 февраля 2025Россия

В России заявили о необходимости «ввести наконец» запрет на ношение никабов

Член СПЧ Кабанов: В России нужно запретить никабы на законодательном уровне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В России необходимо на законодательном уровне запретить ношение никабов. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов в Telegram.

Так он прокомментировал заявление министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова о проблеме никабов как скрывающей лицо человека одежды.

Кабанов отметил, что ношение никаба не является религиозной традицией, а для народов России такие атрибуты нехарактерны. «И надо уже наконец вводить этот [на никабы] запрет на законодательном уровне», — написал он. Член СПЧ напомнил, что такие запреты уже действуют в среднеазиатских государствах. «Хватит заигрывать с серьезной потенциальной угрозой», — заключил он.

Ранее к публичной дискуссии о допустимости никабов подключился глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он заявил об опасности, связанной с подавлением светских законов религиозными. «Как только религиозные законы начинают довлеть над светскими, мы получаем очень плохую историю», — сказал руководитель республики.

ЖЗЛ
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