В России заявили о работе над возвращением 16 детей с Украины

Омбудсмен Львова-Белова: Россия работает над возвращением 16 детей с Украины

Аппарат детского омбудсмена работает над тем, чтобы вернуть 16 детей из Украины на территорию России. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости.

«В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе у нас еще 16 дел по возвращению детей к нам на родину и 10 детей, которых мы планируем к передаче на Украину», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Она уточнила, что речь идет о тех детях, которые были разлучены с родственниками из-за изменений линий фронта или иных семейных обстоятельств. Также, по словам Львовой-Беловой, аппарат решает вопрос с 21 ребенком, которых не могут поделить между собой родители, находящиеся в России и на Украине.

В феврале стало известно, что Украина при посредничестве Катара вернула России двух 12-летних девочек для их воссоединения с семьями. Переданные дети являются сестрами, которые жили на Украине у бабушки с дедом. Мать девочек работала в России, но регулярно навещала дочерей, пока не начались боевые действия.