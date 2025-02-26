В российском регионе мужчина зарубил топором тестя и пробил голову теще

В Челябинской области мужчина зарубил топором тестя и пробил голову теще

В Челябинской области 34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя и пробил голову 64-летней теще. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, трагедия произошла 25 февраля в поселке Новобуранское. Мужчина сначала напал на пенсионера, а затем на его жену. Потерпевшего спасти не удалось, тещу подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Абакане задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над 38-летним знакомым.

