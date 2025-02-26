Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 26 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина зарубил топором тестя и пробил голову теще

В Челябинской области мужчина зарубил топором тестя и пробил голову теще
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинской области 34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя и пробил голову 64-летней теще. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, трагедия произошла 25 февраля в поселке Новобуранское. Мужчина сначала напал на пенсионера, а затем на его жену. Потерпевшего спасти не удалось, тещу подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Абакане задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над 38-летним знакомым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Налоговые поступления в российский бюджет резко выросли

      Названа численность гарнизона ВСУ в Судже

      Трампа раскритиковали за новый фронт торговой войны с Китаем

      Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Курской области

      Лавров ответил на вопрос о работе американских компаний в России

      Туристы с ребенком отправились в пещерный город России и заблудились

      На Украине рассказали о подготовке к визиту Зеленского в США

      Минобороны России заявило о нарушении логистики ВСУ в Курской области

      Россияне назвали самый романтичный жест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше