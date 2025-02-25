Россиянин пришел в гости и расправился в хозяином после застолья

В Абакане задержали мужчину, задушившего своего знакомого

В Абакане задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над 38-летним знакомым. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 февраля подозреваемый пришел в гости к потерпевшему, который пригласил своих знакомых на праздничное застолье. В какой-то момент у хозяина с гостем произошел спор, который перерос в конфликт и обмен оскорблениями. Гость набросился на хозяина, повалил его на пол и сдавив шею - перекрыл доступ к кислороду

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 февраля в Тынде за расправу над сожительницей отправили в СИЗО 45-летнего мужчину.