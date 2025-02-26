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17:11, 26 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе отчим напал с ножом на 17-летнего пасынка

В Амурской области отчим ударил 17-летнего пасынка ножом в грудь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Амурской области 47-летний мужчина ударил ножом в грудь 17-летнего пасынка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 24 февраля в квартире дома на Полтавской улице в городе Нижняя Полтавка. Пьяный отчим поссорился с подростком, схватил нож и вонзил потерпевшему в грудь. Мальчика госпитализировали.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Нападавшего оставили под подпиской о невыезде.

Ранее в Челябинской области 34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя и пробил голову 64-летней теще.

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