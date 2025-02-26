В российском регионе ввели выплату в один миллион рублей за ранние роды

В Крыму ввели выплату в один миллион рублей за роды до 25 лет

В Крыму ввели выплату в один миллион рублей за ранние роды. Соответствующий законопроект принял Госсовет республики, передает Крымское информационное агентство.

Размер выплаты составит один миллион рублей. Деньги будут полагаться на каждого ребенка, но при условии, что мать — не старше 25 лет, родители обучаются на очной форме в вузе или в учреждении среднего профессионального образования в российском регионе.

Как следует из принятого закона, оформить заявку на выплату можно в течение трех лет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

«Наша задача — стимулировать молодых людей на создание семей, поддерживать их, помогать им встать на ноги. Уверен, что новая мера поддержки будет этому способствовать, будет востребована у крымчан», — отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее в Вологодской области после предложения полностью запретить аборты ввели выплату за ранние роды. Ее размер составляет 100 тысяч рублей.