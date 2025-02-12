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09:45, 12 февраля 2025Россия

В российском регионе после предложения запретить аборты ввели выплату за ранние роды

В Вологодской области ввели выплату за рождение ребенка до 25 лет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Вологодской области после предложения полностью запретить аборты ввели выплату за ранние роды, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Деньги будут полагаться тем, кто успеет родить первенца в возрасте до 25 лет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. В регионе уже начали принимать заявления на назначение единовременной выплаты.

«Соответствующие заявления получили уже от четырех девушек, их можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения первенца», – уточнил губернатор Георгий Филимонов.

Ранее Филимонов захотел полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о запрете абортов в Вологодской области и назвал его некорректным.

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