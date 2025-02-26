В Совфеде высказались о возвращении смертной казни и напомнили про Конституцию

Сенатор Клишас: При действующей Конституции вернуть смертную казнь невозможно

При действующей Конституции России вернуть смертную казнь невозможно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, чьи слова приводит ТАСС.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) почти половина россиян выступили за возвращение смертной казни.

За возвращение исключительной меры наказания высказались 49 процентов респондентов. При этом 26 процентов россиян считают необходимым сохранить существующее положение, при котором формально предусмотренная уголовным законом смертная казнь фактически не применяется.