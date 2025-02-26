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10:14, 26 февраля 2025Мир

В США узнали о планах Госдепа снять ограничения на помощь Украине

Politico: Госдеп обсуждает исключения для Киева из заморозки зарубежной помощи
Семен Александров (редактор)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Госдеп США обсуждает возможность дополнительных исключений для Киева из заморозки зарубежной помощи. О планах ведомства узнала газета Politico.

По данным издания, сотрудники Госдепа составляют список исключений для Украины из заморозки помощи другим странам, что может дать доступ к «определенному экономическому и связанному с безопасностью содействию».

Источники газеты рассказали, что в случае одобрения исключений, Госдеп выйдет за рамки разрешений на дальнейшее оказание помощи, которые ранее дал госсекретарь США Марко Рубио, касавшиеся в том числе разминирования и борьбы с распространением наркотиков.

При этом отмечается, что обсуждение этого вопроса в американском внешнеполитическом ведомстве свидетельствует о внутренних разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.

Ранее американский лидер заявил, что США сейчас не оказывают Украине никакой военной помощи. Он также отметил, что без поставок американского оружия Киев крайне быстро потерпел бы поражение. По его словам, без США, их денег и военной техники конфликт на Украине закончился бы в очень короткий срок.

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