В Сумской области прогремел взрыв

«Страна.ua»: В Шостке Сумской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумской области на севере Украины раздался взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Уточняется, что взрыв прогремел в городе Шостка. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры отсутствует.

Взрыв в Шостке прозвучал на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены также работают в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В ночь на 26 февраля в Киеве произошли взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил, что в городе работает система противовоздушной обороны, он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

