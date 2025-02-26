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19:37, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Сумской области прогремел взрыв

«Страна.ua»: В Шостке Сумской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В Сумской области на севере Украины раздался взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Уточняется, что взрыв прогремел в городе Шостка. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры отсутствует.

Взрыв в Шостке прозвучал на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены также работают в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В ночь на 26 февраля в Киеве произошли взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил, что в городе работает система противовоздушной обороны, он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

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