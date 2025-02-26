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00:10, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. О них сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Информация о разрушениях отсутствует. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Киевский мэр Виталий Кличко предупредил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Согласно данным министерства цифровой трансформации страны, на территории украинской столицы была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы прогремели в Харькове. Уточнялось, что они раздались за пределами города.

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