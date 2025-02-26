В Киеве прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы. О них сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Информация о разрушениях отсутствует. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Киевский мэр Виталий Кличко предупредил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Согласно данным министерства цифровой трансформации страны, на территории украинской столицы была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы прогремели в Харькове. Уточнялось, что они раздались за пределами города.