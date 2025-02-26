В Киеве произошли взрывы. О них сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.
Информация о разрушениях отсутствует. Где именно произошли взрывы, не уточняется.
Киевский мэр Виталий Кличко предупредил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Согласно данным министерства цифровой трансформации страны, на территории украинской столицы была объявлена воздушная тревога.
Ранее взрывы прогремели в Харькове. Уточнялось, что они раздались за пределами города.