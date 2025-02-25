В Харькове раздалась серия взрывов

В Харькове на фоне воздушной тревоги раздалась серия взрывов

В Харькове на востоке Украины прозвучала серия взрывов. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает издание «Общественное» в Telegram.

Уточняется, что взрывы раздались за пределами города. Информация о том, какие объекты инфраструктуры получили повреждения, отсутствует.

Серия взрывов в Харькове прогремела на фоне воздушной тревоги. Сирены работали в Харьковской области во вторник с 19:01 до 19:28 по московскому времени.

Днем 25 февраля в Сумах на севере Украины произошел взрыв. Через семь минут после этого на территории города раздался новый взрыв. Местные власти произошедшее не комментировали.